Robinho, eski takımı Santos'a sembolik ücretle transfer oldu

Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.