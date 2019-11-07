Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor

Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, "Nao" diye adlandırılan robot futbolcular. Nao’ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor.