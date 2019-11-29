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Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor

Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor
Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, "Nao" diye adlandırılan robot futbolcular. Nao’ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor.
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