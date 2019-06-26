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Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics'e göre, robotlar önümüzdeki 11 yıl içerisinde dünya genelinde imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz bırakacak.
Robotlar 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Şirket işsiz kalacak bu kişilerin, otomasyon nedeniyle hizmet sektöründe de iş bulmakta zorlanacağına dikkat çekti.

Oxford Economics bununla birlikte artan otomasyonun istihdamı ve ekonomik büyümeyi artıracağını vurguladı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak gelir eşitsizliğine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

ROBOTLARIN YÜKSELİŞİ
BBC Türkçe'de yer alanşirketin raporuna göre, sanayi sektöründe her robot, 1,6 kişiyi işsiz bırakıyor.

Düşük vasıflı kişilerin sayısının fazla olduğu bölgelerde ekonominin daha zayıf ve işsizlik oranının daha yüksek olduğuna dikkat çeken şirket, bu ülkelerde robotlaşmanın daha fazla iş kaybına yol açabileceği öngörüsünde bulundu. Raporda "İmalat sektöründe işsiz kalan kişiler, ulaşım, inşaat, bakım ve ofis işlerine yöneliyor. Ancak bu alanlar da otomasyona açık" dedi.

Şirkete göre, aynı ülke içinde otomasyon nedeniyle her bir ilave robot, düşük vasıflı kişilerin sayısının fazla olduğu bölgelerde, yüksek vasıflı bölgelere göre iki kat daha fazla istihdam kaybına yol açıyor. Bu da zaten yükselişte olan ekonomik eşitsizlik ve siyasi kutuplaşmayı artırıyor.

Raporda bir iş ne kadar tekrara dayanıyorsa, işsiz kalma riskinin o kadar arttığı belirtilerek "şefkat, yaratıcılık ve sosyal zeka gerektiren işlerin onlarca yıl boyunca daha insanlar tarafından yapılacağı" vurgulanıyor.
'İŞ GÜCÜ OTOMASYONA UYUM SAĞLAYACAK VASIFTA OLMALI'
Şirket bu nedenle politika belirleyiciler, iş insanları, çalışanlar ve öğretmenlere iş gücünün artan otomasyona uyum sağlayabilecek vasıflara sahip olması için çaba harcamaları çağrısında bulunuyor.

Dünya genelinde robotların 2000 yılından bu yana 1,7 milyon kişiyi işsiz bıraktığı tahmin ediliyor. Bu kişilerin 400 bin'i Avrupa'da, 260 bin'i ABD'de, 550 bin'i Çin'de.

Oxford Economics'e göre, önümüzdeki yıllarda en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak. Ülkede 2030'a kadar 14 milyon kişinin işini robotlar alacak.
Bununla birlikte dünya genelinde robotlaşmanın yüzde 30 artması, küresel gayri safi hasılaya 5 trilyon dolarlık ek katkı sağlayacak. Küresel düzeyde yeni istihdam yaratma oranı, lağvedilen işlerin oranına paralel bir seyir izleyecek.

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