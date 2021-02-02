  • BIST 1.510
  • Altın 423,858
  • Dolar 7,1853
  • Euro 8,6534
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek

Uzun süreli sakatlık dönemini atlatan tek erkeklerde dünya 5 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, 8 Mart'ta başlayacak Katar Açık turnuvasıyla yeniden kortlara dönecek.
Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, sakatlığının etkilerinden kurtulduğunu ve 8 Mart'ta başlayacak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Katar Açık ile tenisseverlerle yeniden bulaşacağını söyledi.

Kararının bilinçli bir seçim olduğunu vurgulayan Federer, "Tüm gözlerin üzerimde olmaması için daha düşük seviyedeki bir turnuvada korta çıkmaya karar verdim. Bu sayede maçlar sırasında yaşayacağım stres de azalacak. Hala yüzde yüz hazır değilim ama performansım bu orana yaklaşıyor. Bu nedenle, geri dönme kararı alma konusunda içim çok rahat. Kasım ve aralık aylarına oranla çok daha güçlüyüm ve 6 aydır antrenmanlarda ciddi bir sorun yaşamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde ilk kez katılamayacağı 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a ilişkin düşüncelerini de anlatan 39 yaşındaki Federer, "Aldığım bu karar, benim de içimi acıtıyor çünkü orada maça çıkmaktan büyük keyif alıyorum. Bu konu hakkında uzun bir süre düşündüm ama yeniden sakatlanma riskini göze alamazdım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon toprak kort turnuvalarında da mücadele etmek istediğini kaydeden Roger Federer, "Doha'daki turnuvada form düzeyime bakarak sonraki organizasyonlara ilişkin karar vereceğim. İstediğim düzeye gelemezsem antrenmanları ve kondisyon düzeyimi biraz daha artıracağım. Ondan sonra da toprak kort turnuvalarına katılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Korta son olarak geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı02 Şubat 2021 Salı 12:58
  • Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor02 Şubat 2021 Salı 12:54
  • Voleybolda Cizre'nin gururu oldular02 Şubat 2021 Salı 12:52
  • Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu02 Şubat 2021 Salı 12:52
  • Petrescu'nun ateşlediği 'takım ruhu' Kayserispor'u çıkışa geçirdi02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Gaziantep Başkanı Büyükekşi, transfer sürecini değerlendirdi: Kulübümüzün şartlarını ön planda tutmak zorundaydık02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Teknik direktör Ersun Yanal kulüp kariyerinde 700. maçına çıkacak02 Şubat 2021 Salı 11:25
  • NBA'de Rockets üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi02 Şubat 2021 Salı 11:25
  • Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak02 Şubat 2021 Salı 10:58
  • Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek02 Şubat 2021 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti