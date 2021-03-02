Roger Federer Miami Açık'a katılmayacak

Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden tenise dönmeye hazırlanan İsviçreli Roger Federer, bu yıl Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, son şampiyon 39 yaşındaki Federer'in 22 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek bu yılki turnuvaya katılmayacağı belirtilerek, "Roger, bu yıl özleneceksin. 2022'de görüşmek üzere." mesajı yazıldı.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir maça çıkamayan Federer, 8 Mart'ta başlayacak Katar Açık turnuvasıyla yeniden kortlara dönecek.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan yıldız tenisçi, Katar Açık'ın ardından bir süre daha antrenmanlarına devam etmek amacıyla Miami Açık'a katılmayacak.

Tek erkekler dünya sıralamasında 5 numarada yer alan Federer, korta son olarak, geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkmıştı.