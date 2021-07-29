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Roger Schmidt: Zor geçti ama iyi iş çıkardık

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, "Bu eleme zor geçti bizim için ama iyi iş çıkardık iki maçta da. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Roger Schmidt: Zor geçti ama iyi iş çıkardık

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt yaptığı açıklamada, "Mutluyuz galibiyetle ilgili. Beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray iyi pres yaptı 20 dakika boyunca. Ondan sonra biraz daha kendimizi gösterdik, başarılı da oynadığımızı düşünüyorum. İlk gol sonrası kendimize güvenimiz arttı. Karşılaşma zordu ama başardık" diye konuştu.

"KENDİMİZE GÜVENİMİZ ARTTI"

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki sonraki maçları ile ilgili Schmidt, "Bu eleme zor geçti bizim için ama iyi iş çıkardık iki maçta da. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kırmızı kart gören Boscagli ile ilgili ise Schmidt, "İki kart da şansızlık oldu. Güzel maç çıkardı aslında. Yedeklerimizle devam edeceğiz" dedi.

"MUSLERA ÇOK KALİTELİ BİR KALECİ"

Schmidt, karşılaşmaların bu kadar gollü olmasıyla ilgili gelen soruya, "Başlamadan tabi kaç gol atacağımızı bilemiyoruz. Geçen sezon gol konusunda başarılı olamadık ama bu sene güzel başladık. Muslera çok kaliteli bir kaleci ama o maçta tam gününde değildi. Bu şekilde önümüzdeki maçlara da devam edersek güzel olacak" ifadelerini kullandı.

MADUEKE: BURADA OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ

Noni Madueke ise yaptığı açıklamada, "Güzel bir deneyimdi. Galatasaray'ın çok iyi taraftarı var ve iyi bir takımlar. Burada oynamak gurur vericiydi. Sonuçtan mutluyum. İlk 11'de başlamak güven veriyor, bunun için mutluyum. Bana bu şansı verdiği için hocama da teşekkür ediyorum. Kolay bir maç değildi. Saygı uyduğum bir takım Galatasaray ve maçın kolay geçtiğini söyleyemem" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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