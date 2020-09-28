  • BIST 1.119
  • Altın 468,779
  • Dolar 7,7754
  • Euro 9,0731
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

'Roket'li aramada uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 780 kök skunk bitkisi ile 11 kilo 44 gram skunk ele geçirildi.
'Roket'li aramada uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 

H.Y.’nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda skunk yetiştirdiği belirlendi. Ormanlık alanda narkotik köpek 'Roket' ile yapılan aramada, 780 kök skunk bitkisi ile 11 kilo 44 gram skunk ele geçirildi.

El koyulan uyuşturucu imha edilirken, şüpheli H.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asansördeki taciz şüphelisi gözaltına alındı26 Eylül 2020 Cumartesi 14:38
  • İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi26 Eylül 2020 Cumartesi 07:13
  • Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı25 Eylül 2020 Cuma 22:53
  • Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı; 32 tutuklama25 Eylül 2020 Cuma 20:20
  • Marketten tırnakçılık yöntemiyle 85 lira ve sigara çalınma anı kamerada25 Eylül 2020 Cuma 18:59
  • Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran zanlı yakalandı25 Eylül 2020 Cuma 18:26
  • HDP eski saymanı Zeki Çelik, Altınoluk’ta gözaltına alındı25 Eylül 2020 Cuma 18:26
  • Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet25 Eylül 2020 Cuma 17:46
  • TIR'da 40 bin liralık kaçak botoks malzemesi ele geçirildi25 Eylül 2020 Cuma 17:44
  • Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu25 Eylül 2020 Cuma 17:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti