Mamak Lalahan’da “Roketsan Şakir Zümre Cami” dualarla açıldı. Açılışta cemaate vaaz veren İl Müftüsü Yusuf Doğan, camilerin medeniyetin ve güzelliklerin merkezi olduğunu söyledi.

Mamak Roketsan A.Ş. tarafından Lalahan Tesislerinde yerli savunma sanayinin öncülerinden Şakir Zümre adına yaptırılan Cami ibadete açıldı. Mamak Merkez Cami’nde görevli Kurra Hafız- İmam Hatip Nuri Garbetoğlu’ nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan’ ın vaazıyla devam edildi. Müftü Doğan, camilerin medeniyetimizin merkezi olduğunu, camilerin mihrabıyla bir mabet, minberiyle bir toplum ve devlet, kürsüsüyle ise bir mektep olduğunu söyledi.

“KAYNAK VE TEMEL MÜESSESEDİR”

İl Müftüsü Doğan konuşmasında, ”Peygamberimiz (sav) Mekke’den Yesrib’ e hicret ettikten sonra inşa ettiği Mescid-i Nebi ile Cami merkezli bir medeniyet anlayışıyla, Yesrib’i Medeniyet şehri Medine-i Münevvere’ ye dönüştürmüştür. Cami; bizim medeniyetimizin merkezidir, İslam toplumunun yaşayışında bütün hayat faaliyetlerinin açıldığı bir kaynak ve temel müessesedir.”

MABET, TOPLUM, MEKTEP VURGUSU

“ Cami; mihrabıyla bir mabet, minberiyle bir toplum ve bir devlet kürsüsüyle bir mekteptir. Camilerimiz; kıyamete kadar ezanlarıyla bütün insanlığı Allah’a, tevhide, vahdete çağıracak, namazıyla Müslümanlığı Allah’ın katına yükseltecek, hutbesiyle üstün insanlık düzenini tebliğ edecek, doğruluklara doğrultacak, eğriliklerden çevirecek, vaazıyla ilim ve ahlak, marifet ve hikmet dersini verecektir” diye konuştu.

“GÖĞE KALKMIŞ ŞEHADET PARMAKLARIDIR”

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü, “Camilerin minareleri halkın göğe kalkmış şehadet parmakları, şadırvanları da yüz akıdır. Camiler; kentlerde evlerle çarşı arasına ilahi bir terazi gibi kurulmuş, halk sağlığını koruyan ilahi kuruluşlardır. Ezanla, Kur’an’la, Kıyamla, Rukuyla, secdeyle, duayla lahuti ikliminde huzur ve sekine bulduğumuz manevi güzelliklerin merkezidir. Rabbim mabetlerimize namahrem eli değdirmesin, minarelerden ezanımızı dindirmesin, bayrağımızı gönderden hiç indirmesin, bu aziz ve necip milleti kıyamete kadar payidar eylesin. Bu camiye ismini verdiğimiz Şakir Zümre kardeşimizi Rabbim merhametiyle muamele etsin, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Rabbim Bu caminin yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimizin dünyasını ve ukbâsını mâmur eylesin” ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLARIN VE MİLLETİN TAPUSUDUR”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ise Tevbe Suresi’nin 18’inci ayetini okuyup manasını verdi. Tıraşcı, “Allah’ ın mescitlerini ancak Allah’ a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’ tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Camiler bu toprakların ve milletin tapusudur. Camiler kalplerimizin, gönüllerimizin, zihinlerimizin, düşüncelerimizin tavır ve davranışlarımızın imar edildiği medeni bir toplumun topyekûn inşa edildiği eşsiz huzur ve medeniyet merkezleridir”şeklinde konuştu.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, vakit namazını kıldırıp dua ettikten sonra Şakir Zümre Cami’ nin açılış beratını Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'e takdim etti. Açılış programına Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Başkan yardımcıları, Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, üst düzey yöneticiler ve çalışanlarla birlikte Mamak Müftüsü Necmettin Saydan ve vatandaşlar katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA