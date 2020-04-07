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Roketsan'da patlama

Ankara Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
Roketsan'da patlama

Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Roketsan'ın yakıt depolarında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi verdi. 

İsmail Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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