  • BIST 1.550
  • Altın 445,253
  • Dolar 7,4387
  • Euro 9,0871
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 13 °C
»

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Roma dönemine ait oda mezar, define aramak için kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mezar taşları arasında patlayıcı için kullanılan kablolar bulundu.
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde bulunan ve Roma dönemine ait oda mezar, kaçak kazı yapanlar tarafından harabeye döndürüldü. Üzerine farklı isimler yazılan oda mezarda kayalara yerleştirilmiş kablolar bulundu. Kabloların kaçak kazı yapanlar tarafından patlayıcı için yerleştirildiği tahmin ediliyor. 

Kabloları fark edip, İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi veren doğa yürüyüşçüsü Mecit Arslan, “Güzel havada arkadaşlarımızla yürüyüşe çıktık. Burayı inceledik. İçeride bir oda mezar olduğunu gördük. Defineciler her tarafı tahrip etmişler. Kayaları kırmışlar. Ancak bizi korkutan şey bu kablolar. Bu kabloların bittiği yerde büyük ihtimal dinamit var. Kayaları böyle patlatmışlar. Biz de durumu müze ekibine haber verdik” dedi.

İznik Müze Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi.

-

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:34
  • 'Mahrem imam' FETÖ'nün Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahalesini anlattı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
  • Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
  • Esed rejiminden İsrail'in Deyrizor'a hava saldırısı düzenlediği iddiası13 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
  • ABD Temsilciler Meclisi, Mike Pence'e 'anayasayı kullanarak Trump'ı görevden alma' çağrısı yapan tasarıyı onayladı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
  • Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında13 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
  • Kanada Başbakanı Trudeau değiştirdiği kabinesine bir Müslüman bakan daha ekledi13 Ocak 2021 Çarşamba 09:19
  • Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de bulunan cesetlerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:18
  • FBI: Kongre olayları kapsamında şu ana kadar 160 dava açıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
  • ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti