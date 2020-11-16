  • BIST 1.308
  • Altın 466,207
  • Dolar 7,6491
  • Euro 9,0723
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu

Bursa’nın İznik ilçesinin kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hüseyin Saygın, yıllardır mahalle meydanında bulunan ve üzerinde yazı olan taşın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca, Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.
Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu

İznik’in kırsal Çiçekli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, mahalle meydanındaki üzerinde yazılar bulunan taşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Saygın’ın “Mahallede bir dibek taşı üzerinde bir yazı, kimlere ait, ne yazıyor” ifadeleriyle yaptığı paylaşım, bir anda ilçede gündem oldu. Üzerinde yazı bulunan taş, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarihi eser olduğu düşünülen taşla ilgili inceleme başlatıldı. 

'TAŞ, MAHALLEMİZİN SİMGESİ HALİNE GELDİ'

Kırsal Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi, taşın, mahallenin simgesi haline geldiğini belirterek, “Bu taş mahalleli tarafından yıllardır kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor, çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı mahallemizin simgesi olarak meydanda sergilemek istiyoruz. Bunun gibi birkaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Eskiden köy olan mahallemizi tanıtacağız” dedi.

“BURADA HEBA OLUYOR”

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Işık ise, “Senelerden beridir burada olduğunu biliyoruz, bunun yeri müzedir. Sokaklarda kalmasın, buralarda heba oluyor. Bunun üzerine oturuluyor, yazık” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu16 Kasım 2020 Pazartesi 10:21
  • Uyuşturucuları prize gizlemişler16 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
  • Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
  • Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu16 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
  • Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
  • Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar16 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
  • Köy çocuklarını geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenler köylülerin de gönlüne dokunuyor16 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
  • "Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü"ne tepki16 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
  • Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının kask kamerasında16 Kasım 2020 Pazartesi 09:39
  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi16 Kasım 2020 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti