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Roma’yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekiplerinden Roma’yı konuk edecek olan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.
Roma’yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde

Süper Lig’e Malatya deplasmanında 5-1’lik galibiyet ile iyi başlayan Trabzonspor, başarılı performansını UEFA Konferans Ligi’nde de sürdürmek istiyor. 3’üncü eleme turunda Norveç ekibi Molde FK’yı eleyen bordo-mavililer, yarın sahasında İtalya Seri A’nın güçlü ekibi Roma’yı konuk edecek. Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.

11’DE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlarken, eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ligde Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmadaki 11’ini koruyarak Roma karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

AVRUPA KUPALARINDA 138’İNCİ RANDEVU

Bu arada Trabzonspor, yarın ki Roma karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 138’inci maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 137 karşılaşmada 50 galibiyet ve 36 beraberlik alırken, 51 müsabakadan ise yenilgi ile ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 176 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde ise 188 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

Kaynak: Haber Kaynağı
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