  • BIST 1.092
  • Altın 468,874
  • Dolar 7,3378
  • Euro 8,7513
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
SON DAKİKADışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması
»

Ronald Koeman, Barcelona teknik direktörlüğüne yakın

İspanyol kulübü Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
Ronald Koeman, Barcelona teknik direktörlüğüne yakın

İspanyol kulübü Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün televizyon kanalı Barça TV'ye yaptığı açıklamada, görevine son verilen Quique Setien'in yerine geçeceği iddia edilen Koeman hakkında, "Bir terslik yaşanmazsa Koeman yeni sezonda teknik direktörümüz olacak. Nasıl düşündüğünü ve felsefesini zaten biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp gelirinin yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık 200 milyon avro azaldığı bilgisini veren Bartomeu, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı söylentilerine ilişkin ise, "Messi kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor. 2021'e kadar sözleşmesi var. Hem Messi hem de babasıyla sık sık konuşuruz. Koeman da Messi'nin yeni projemiz açısından kilit oyuncu olduğunu düşünüyor." yorumunu yaptı.

2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturan Bartomeu, takımda köklü bir değişim olacağını belirterek, "Bu jenerasyona bir sezon daha şans vermek benim fikrimdi. Belki de değişimi daha erken başlatmak gerekiyordu." itirafında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:10
  • Kayserispor Artem Kravets ile yollarını ayırdı19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09
  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ...18 Ağustos 2020 Salı 15:25
  • Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı18 Ağustos 2020 Salı 13:53
  • Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e cevap: İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler18 Ağustos 2020 Salı 12:40
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor18 Ağustos 2020 Salı 12:39
  • Kasımpaşa'dan benzeri görülmemiş açıklama!18 Ağustos 2020 Salı 11:44
  • İstanbul Boğazı'nda 32. kez kulaç atılacak18 Ağustos 2020 Salı 11:29
  • Real Sociedad, David Silva'yı transfer etti18 Ağustos 2020 Salı 11:23
  • Fenerbahçe, Mame Thiam'ı açıkladı!18 Ağustos 2020 Salı 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti