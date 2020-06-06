  • BIST 110.022
  • Altın 366,943
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Ronaldo ilk milyarder futbolcu oldu

Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, toplam kazancı ile futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder futbolcu oldu.
Ronaldo ilk milyarder futbolcu oldu

Kırmadığı rekor, almadığı ödül kalmadı. Kazandığı başarılar onu futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder yaptı.

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı geçti.

Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor.

Bu alanda Ronaldo'nun önünde Tiger Woods ve Floyd Mayweather bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hidayet Türkoğlu: Lee asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk05 Haziran 2020 Cuma 11:31
  • Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral05 Haziran 2020 Cuma 11:04
  • Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu05 Haziran 2020 Cuma 09:57
  • Süper Lig'de maç saatlerinde değişikliğe gidildi04 Haziran 2020 Perşembe 22:33
  • Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi04 Haziran 2020 Perşembe 13:47
  • Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Bayazıt: Bütçe küçültme planlamamız doğrultusunda hareket edeceğiz04 Haziran 2020 Perşembe 13:05
  • Galatasaraylı futbolcu Marcao antrenmanda sakatlandı04 Haziran 2020 Perşembe 13:04
  • Askerliğini bitiren Tottenhamlı futbolcu Son:Zorlu bir üç haftaydı04 Haziran 2020 Perşembe 13:03
  • Son yılların gözde 'futbolcu fabrikası' PSG04 Haziran 2020 Perşembe 13:02
  • MXGP'nin 6. ayağı 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak04 Haziran 2020 Perşembe 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti