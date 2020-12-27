RTÜK 4 günlük kısıtlama için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacaklarını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için yayın kuruluşlarına tavsiyelerde bulunacaklarını belirterek, "Eskiden olduğu gibi çocuklarımızla, eşimizle, büyüklerimizle birlikte izleyebileceğimiz televizyon programları yayınlanmasını tavsiye edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Yakın zamanda da kendilerine ilan edeceğiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Radyo Televizyon Üst Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yoğun bir yıl geçirdiğini, pandemi sebebiyle vatandaşların evlerine kapandığını, böyle olunca da televizyon izlenilirliği, radyo dinlenilirliği ve isteğe bağlı yayınların takip edilme oranlarının yükseldiğini ve bununla beraber RTÜK izleme uzmanlarının yayın takibinde daha titiz davrandıklarını söyledi.

Pandeminin başlangıcında bütün yayıncı kuruluşlarla toplantı yaptıklarını, dikkat etmeleri gereken konuları ilettiklerini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, devletin diğer kurumlarının, Bilim Kurulunun hassasiyetlerini yayıncılara anlattıklarını kaydeden Şahin, "Birçok yayın kuruluşumuz bu hassasiyetlere inandı. Bu doğrultuda yayınlar yaptı ama ufak tefek hatalar oldu mu, oldu. Biz bunlarla ilgili de artık yapacak başka bir şeyimiz kalmadığı için tabii ki elimizde son kalan müeyyide kozuyla cevap verdik. İnşallah yeni dönemde bunun çok olmasını istemiyoruz. Çünkü onlar da alıştılar, bizim ilkelerimizi, hassasiyetlerimizi benimsediler. Müeyyideden daha ziyade karşılıklı ilişkiler içerisinde biz bu süreci yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Üst Kurulun yayıncılara bu süreçte uygulamalarını arzu ettiği tavsiyeleri olacağına değinen Şahin, şunları kaydettı:

"Arkadaşlarımız bütün yayıncı kuruluşlarla görüşüyorlar. Kanalların program akışlarıyla ilgili bilgiler ediniyorlar. Program akışlarına müdahale etmiyoruz, çünkü bu editöryal sorumluluk ve bağımsızlıktır. Biz onlara tavsiyelerde bulunacağız. Eskiden olduğu gibi çocuklarımızla, eşimizle, büyüklerimizle birlikte izleyebileceğimiz televizyon programları yayınlanmasını tavsiye edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Yakın zamanda da kendilerine ilan edeceğiz. Bu dört günde yapılacak yayınlar çok önemli. Ondan sonra yapılacak yayınlarda da bu hassasiyetleri gözeteceğiz."

Şahin, RTÜK'ün ceza verme ile övünen bir Üst Kurul olmadığını vurgulayarak, 2 yıl önce ilk göreve seçildiğinde "Üst Kurul'un ceza veren değil, yönlendiren ve yön gösteren bir kurul" olmasını istediğini, maalesef bazen cezalar verildiğini, bu cezaların yayın ihlalleri sonucunda verildiğini, bundan sonraki süreçte de yayıncılarla irtibatlarının devam edeceğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İstanbul'da yayıncıların da katılımıyla yaptıkları "RTÜK Buluşmaları"na pandemi sebebiyle ara verdiklerini belirten Şahin, salgının hafiflemesi sonrasında bu toplantılara devam edeceklerini bildirdi.

Ebubekir Şahin, "Yükümüz ağır, bunun farkındayız. Çünkü ülke olarak millet olarak televizyon başında, ekran başında süre geçirme oranı çok yüksek. Onun için üzerimize düşen görevi de yerine getirmeye devam edeceğiz. Yayıncılara dört günlük kısıtlamada tavsiyemiz, çocuklarımızla, eşimizle, büyüklerimizle bir sofranın etrafında oturduğumuz zaman rahat izleyebileceğimiz bir program olsun istiyoruz. Televizyon izlerken bir program çıktığı zaman değiştirme ihtiyacı hissetmeyelim. Çocuğumuzla, büyüklerimizle izleyebileceğimiz bir program bence en güvenli programdır. Biz bunlara dikkat etmelerini sağlayacağız. Dört gün evde olacağı için bütün halkımız, bu çok önem arz ediyor." diye konuştu.

"Bırakın aşıyı sağlıkçılarımız konuşsun"

Başkan Şahin, Kovid-19 aşısıyla ve diğer sağlık konularıyla ilgili programlar konusunda yayıncıları daha önce uyardıklarını anımsattı.

Şahin, "Biz yayıncı kuruluşlara dedik ki, konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız programlara davet edilsin. Başka konularda, güvenlik konularında, hukuk alanında uzman kişiler aşıyı konuşuyorlar. Başarılı gazetecilerimiz aşıyı konuşuyorlar. Bırakın aşıyı sağlıkçılarımız konuşsun. Bizim Bilim Kurulumuz var. Bakanlığımız, Sağlık Bakanımız bu konuya çok hakim. Bilim adamlarımız var, bu konuyu bilim adamlarımızın konuşması gerekiyor. Bunlar haricinde aşı ile ilgili tartışmalara girilmesine karşıyım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı önerileri ile güvenilir olan aşının geldiği zaman kullanılması gerektiğini düşündüğünü, kendisinin ve çocuklarının da aşı olacağına işaret eden Şahin, bu kararı bilim adamlarının tavsiyesi sonucu aldığını, alanında uzman olmayan kişilerin tartışmaları neticesinde almadığını dile getirdi.

Şahin, televizyon izleyicilerine ve yayıncılara yönelik olarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Halkımıza ve televizyonlarımızı izleyen, radyoları dinleyen halkımıza naçizane tavsiyem şu olur: Konunun uzmanı, gerçekten çok bilim adamımız var. Gerçekten bu işin içerisinde olan her daim takip ettiğimiz Bilim Kurulumuz var. Onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etsinler, onu yapsınlar.

Onun haricinde de yayın kuruluşuna tavsiyem, zaten yeni bir şey değil, uyarıda bulunmuştuk, alanında uzman kişileri, uzmanlık alanı ile ilgili konularda konuştursunlar. Böyle olmazsa o zaman herkes her konuda konuşmuş oluyor. Bize gelen şikayetler, bize gelen bildirimler neticesinde böyle bir açıklamada, böyle bir bildirimde bulunduk. Yayın kuruluşlarının da azami gayret göstereceğini düşünüyorum."