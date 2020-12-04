  • BIST 1.329
  • Altın 460,165
  • Dolar 7,7759
  • Euro 9,4621
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Uslu, "Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum" dedi.
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin' yürürlüğe girdiği 1  Ağustos 2019 tarihinden itibaren güçlü bir iletişim içerisinde oldukları yerli ve yabancı kuruluşlar ile önemli mesafeler katettiklerini belirtti. Uslu, Netflix'in Üst Kurul'dan lisansını almasından sonra İstanbul'da ofis açma düşüncesinin de çok yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Netflix'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre ve coğrafyaya ev sahipliği yapan ülkemiz, barındırdığı zengin ve özgün hikayeleriyle yayıncılar için büyük bir kaynaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim. İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve Üst Kurulumuzdan lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame04 Aralık 2020 Cuma 13:24
  • İzmir'de korkutan deprem04 Aralık 2020 Cuma 13:17
  • TSK'den Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi04 Aralık 2020 Cuma 13:03
  • Ege'de 'geri itmeyi' inkar edenleri yalanlayan görüntüler04 Aralık 2020 Cuma 13:02
  • Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı04 Aralık 2020 Cuma 13:01
  • Kilogram fiyatı 55 liraya düşen ahtapot tezgahların gözdesi oldu04 Aralık 2020 Cuma 13:00
  • Bakan Soylu duyurdu: Sınıra 81 kilometre duvar tamamlandı04 Aralık 2020 Cuma 12:25
  • İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı04 Aralık 2020 Cuma 11:53
  • FSM Köprüsü'nde büyüleyen sis manzarası drone ile görüntülendi04 Aralık 2020 Cuma 11:48
  • Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı04 Aralık 2020 Cuma 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti