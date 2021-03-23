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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan ebeveynlere önemli uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, mobil iletişim araçları ve kontrolsüz internet kullanımı yaygınlaştıkça çocukların uygunsuz içerikle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek ebeveynlere uyarıda bulundu.
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan ebeveynlere önemli uyarı

"12 YAŞIN ALTINDAKİ HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MARUZ KALIYOR"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Uslu, "Fransız Hükûmeti 'Çocuğumu Pornografiden Koruyorum' başlığıyla çocukların çevrim içi ortamlarda pornografik içerikten korunmasına ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik bir platform oluşturdu. Fransa'nın yayıncılık alanındaki düzenleyici kurumu CSA ile telekomünikasyondan sorumlu kurumu ARCEP'in birlikte yürüttüğü bu platformun altyapısını ise yapılan çeşitli araştırmalar oluşturmaktadır" dedi. 

Pandemi dönemi öncesinde yapılan araştırmalara da yer veren Uslu, "12 yaşın altındaki her üç çocuktan biri çevrim içi ortamlarda pornografik içeriğe maruz kalmaktadır. Reşit olmayan çocukların yaşı 18'e yaklaştıkça ilgili içeriğe maruz kalma oranı da artmaktadır" ifadesini kullandı. 

"EN BÜYÜK VAZİFE BİZ EBEVEYNLERE DÜŞMEKTEDİR" 

Ebeveynleri uyaran Uslu, "Mobil iletişim araçları ve kontrolsüz internet kullanımı yaygınlaştıkça çocuklarımızın uygunsuz içerikle karşılaşma ihtimali de artmaktadır. Mahallede, okulda çocuklara ulaşamayan kötü niyetli kişiler çevrim içi ortamlarda kolaylıkla istismara yeltenebilmektedir. İnternet ortamlarında çocuk istismarının artmasıyla devletler yeni düzenlemeler uygulamaktadır. Örneğin geçtiğimiz günlerde Belçika bu konuyu müfredatına dahil ederek çocukları bilinçlendirme yoluna girmiştir. Çevrim içi ortamlarda çocuklarımızın korunması hususunda yapılacak düzenlemeler tabii ki önemlidir; fakat unutmayalım ki her fırsatta söylediğim gibi bu konuda en büyük vazife biz ebeveynlere düşmektedir" dedi. İbrahim Uslu, bahse konu platform için de "https://jeprotegemonenfant.gouv.fr" adresini paylaştı.

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