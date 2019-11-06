RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT'tan istifa etti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

CHP kontenjanından seçilen Faruk Bildirici'nin görevden alınması sonrası gözlerin çevrildiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gece yarısı TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün gerçekleştirdiği grup konuşmasında sert bir dille eleştirdiği ve "olayın takipçisi olacağız" dediği Ebubekir Şahin'in, bu açıklamalar sonrası istifasını verdiği belirtiliyor.

Şahin, istifası hakkında Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."