  • BIST 84.830
  • Altın 310,212
  • Dolar 6,4883
  • Euro 7,1300
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
»

RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz."
RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğini bildirdi. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu gördüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir.  Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır. Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi17 Mart 2020 Salı 14:35
  • Vatandaşlara 'dezenfektan' kullanımı uyarısı17 Mart 2020 Salı 14:34
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı17 Mart 2020 Salı 14:07
  • Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var17 Mart 2020 Salı 13:49
  • Düzce'de 2 kişi Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı17 Mart 2020 Salı 13:48
  • Meclis Başkanı Şentop'tan o iddialara yanıt: Umreden dönen vekil yok17 Mart 2020 Salı 13:47
  • Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Karantinaya uymamak..17 Mart 2020 Salı 13:12
  • Bakan Varank: Aşıya odaklandık, ümitliyiz17 Mart 2020 Salı 13:06
  • DSÖ, 53 ülke ile görüşecek17 Mart 2020 Salı 13:05
  • 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yanıt17 Mart 2020 Salı 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti