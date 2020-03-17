  • BIST 85.024
  • Altın 312,184
  • Dolar 6,4619
  • Euro 7,1061
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya -1 °C
»

RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz."
RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğini bildirdi. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu gördüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir.  Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır. Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz17 Mart 2020 Salı 15:54
  • Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar17 Mart 2020 Salı 15:48
  • Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz17 Mart 2020 Salı 15:45
  • Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi17 Mart 2020 Salı 15:43
  • Bakan Akar TSK’daki yeni önlemleri açıkladı: Tatil edildi…17 Mart 2020 Salı 15:32
  • Bahçeli'den 'Corona Virüsü' açıklaması: Bu virüs kuşatmasını yaracağız17 Mart 2020 Salı 15:25
  • Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp17 Mart 2020 Salı 14:55
  • Avrupa'dan Türkleri taşıyan ilk uçak indi17 Mart 2020 Salı 14:48
  • Koronavirüs paylaşımından gözaltına alınırken gülüp eğlendi17 Mart 2020 Salı 14:39
  • Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi17 Mart 2020 Salı 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti