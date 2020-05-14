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RTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurula yönelik eleştirilere yanıt

RTÜK Başkanı Şahin, "Hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa ve kanunlardan aldığımız yetkiyle, vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacak." değerlendirmesinde buluntu.
RTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurula yönelik eleştirilere yanıt

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Üst Kurula yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, RTÜK'e üye seçilmesinde CHP'nin hiçbir katkısı bulunmadığını belirtti.

Son iki seçimdir, CHP kontenjanından seçilen üyelerin iktidar partisinin oylarıyla Üst Kurulda görev yaptığına işaret eden Şahin, "Sırf siyaset yapmak adına böyle basit sözlerle hakaret ederek, siyasi baskı ve tehditle şahsımı, üyelerimizi ve kurumumuzu hedef almak ana muhalefet partisinin akil adamı gibi görünen sizin gibi birine yakışmamıştır." ifadelerini kulladı.

Şahin, Anayasadan aldıkları haklarla görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan her hafta gözünüze kestirdiğiniz kanallara ceza verilsin diye Üst Kurulumuza dilekçeler gönderip bir taraftan da 'Televizyonlara neden ceza veriliyor?' diye hezeyan içinde kamunun saygın bir Üst Kuruluna ve üyelerine ağza alınmayacak hakaretleri yapmak ne garip bir ironidir. Bilmelisiniz ki bu tür hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa ve kanunlardan aldığımız yetkiyle, vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacaktır. Doğru bildiğimiz şeyleri daha bir azimle ve vakarla yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca ağzınızdan dökülen galiz sözlerinizle ilgili hem kurumsal hem de Üst Kurul üyeleri olarak haklarımızı hukuk ve adalet önünde sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim."

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