RTÜK çocuklar için 'medya okuryazarlığı' kamu spotu hazırladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca medyanın sağlıklı, etkin ve daha bilinçli kullanılması için akıllı işaretlerin önemine dikkati çekmek amacıyla çocuklar için kamu spotu hazırlandı.