RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kurul olarak yasamızı gerektiği gibi uyguluyoruz ama yasal tedbirler tek başına yeterli değildir. Yaptırımdan önce diyalog ve iş birliği gereklidir. Amacımız kırmızı çizgimiz olan aileyi ve çocukları korumaktır." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medyanın aile yaşamına etkilerinin ele alınacağı, "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı" düzenleyecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğiyle düzenlenecek çalıştay, 29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı medya içeriklerine karşı alınan ve alınacak önlemlerin masaya yatırılacağı çalıştayda, geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya teknolojilerinin de Türk aile yapısı üzerine etkileri irdelenecek.

"Aile" kavramının medyada ele alınış biçiminin tartışılacağı çalıştayda, yapımcı ve medya yöneticilerinin görüş, öneri ve beklentilerinin konuşulacağı "Medya ve Güçlü Aile" oturumu düzenlenecek.

RTÜK toplantıda, aile ve toplum yapısına yönelik faaliyetler, yayınlarda tespit edilen sorunlar, vatandaş bildirimleri, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri paylaşacak.

Açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yapacağı çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

"Amacımız aileyi ve çocukları korumaktır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumun temeli olan ailenin korunması için RTÜK olarak azami gayret gösterdiklerini belirterek, yaptırımlardan önce fikir birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK olarak yasamızı gerektiği gibi uyguluyoruz ama takdir edilir ki yasal tedbirler tek başına yeterli değildir. Hele ki söz konusu toplumun çekirdeği olan aile olunca yaptırımdan önce diyalog ve iş birliği gereklidir. Amacımız kırmızı çizgimiz olan aileyi ve çocukları korumaktır. Zaten yayıncı ve yapımcılarla geleneksel hale getirdiğimiz medya buluşmalarında bu konuları tartışıyoruz. Toplantımızdan önemli sonuçların çıkacağına inanıyorum. Ve çıkan sonuçları yayınlara tatbik ederek zararlı yayın içeriklerine karşı daha etkin önlemler alınacağını düşünüyorum."