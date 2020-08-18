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RTÜK: RTÜK, medyaya baskı yapmaz

Kuruldan yapılan açıklamada, "RTÜK, medyaya baskı yapmaz, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmez, bilakis her türlü iletişime açık halde yayıncılara destek olur, yol gösterir" ifadesi kullanıldı.
RTÜK: RTÜK, medyaya baskı yapmaz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Kurul'un medyaya baskı yapmadığı, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmediği, tam tersine her türlü iletişime açık halde yayıncılara destek olduğu bildirildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "RTÜK'ten Sözcü'ye engel", "RTÜK Sözcü'den neden çekiniyor" ve benzeri başlıklarla haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, RTÜK'ün, ülkedeki bütün radyo ve televizyonlar ile internet üzerinden yayın yapan mecralara rehber olan, yayın kuruluşlarını düzenleyen ve denetleyen özerk bir Üst Kurul niteliği taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada, "RTÜK, medyaya baskı yapmaz, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmez bilakis her türlü iletişime açık halde yayıncılara destek olur, yol gösterir." ifadeleri kullanıldı.

"Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde dosya yeniden değerlendirilecek"

Anayasal bir kurum olan Üst Kurul'un, millet iradesiyle Meclis'ten çıkarılan 6112 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde geçen bahse konu televizyona ilişkin RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edilmiştir. Eksikliklere ilişkin dosya, gerekli idari düzenlemelerin yapılması için bu hafta yapılacak olan Üst Kurul gündemine alınmıştır. Televizyonun kurulumuna ilişkin iş ve işlemlerdeki tüm eksikliklerin tamamlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halindeyse dosya yeniden RTÜK tarafından değerlendirmeye alınabilecektir. Hukuksal gereklilikleri yerine getirmeyerek istedikleri sonucu alamayanların haksızca RTÜK yönetimini hedef alması asla kabul edilemez. Kendi eksiklerine bakmadan karşısındakini kabahatli ilan eden, hatta 'baskıcı' suçlamasıyla yaftalayan eski alışkanlığın, günümüzde yeri yoktur."

Diyaloğa açık ve her uygulaması şeffaf olan Başkanlığın icraatlarının, böylesi yanlış bilgi ve maksatlı haberlerle karalanmasının, mesai mefhumu gözetmeden çalışan Kurul yönetimine büyük haksızlık olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bizim yönetimimiz, her daim açık olan iletişim kanallarıyla çözüm odaklı çalışma kültürünü benimsemiştir, dolayısıyla hiçbir kişi ya da kuruma baskı uygulanmaz. Ayrıca, kurumun iş ve işlemleri hakkında Üst Kurul'da konuşulması gereken konuların, bazı üyelerimizce basın-yayın organlarında dile getirilmesi alışkanlığı, güzide kurumumuzun itibarını zedelemektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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