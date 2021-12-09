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RTÜK "şiddeti teşvik edici haberler" gerekçesiyle TGRT Haber'e idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı, korku uyandırıcı unsurların kullanıldığı bazı haberler nedeniyle TGRT Haber'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
RTÜK "şiddeti teşvik edici haberler" gerekçesiyle TGRT Haber'e idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı, korku uyandırıcı unsurların kullanıldığı bazı haberler nedeniyle TGRT Haber'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, haber bültenlerindeki şiddet görüntüleri görüşüldü.

Toplantıda, haberlerde yer alan şiddet ve istismar görüntülerinin rahatsız edici boyutlara ulaşması nedeniyle haber programlarına yönelik denetim faaliyetlerinin artırılması kararı alındı.

TGRT Haber'in "Gündem Özel" programının 5 günlük yayınını inceleyen RTÜK, şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı, korku uyandırıcı unsurların yoğun kullanıldığı bazı haberler tespit etti. Bunun üzerine TGRT Haber'e idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Üst Kurul, bu konuda kurulan özel ekibin raporlamaları sonucunda, ana haberlerde şiddet görüntülerine yer veren kuruluşlara ağır yaptırımlar uygulayacak.

Metro FM'in "Aragaz" programına ilişkin izleme uzmanı raporunu da ele alan RTÜK, "biplenmeden" yayınlanan argo ve küfür ifadeleri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi.

FM TV'nin "Sosyal Alem" isimli programında, Murat Bayaral'ın kullandığı ifadelerin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, FM TV'ye de idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İzinsiz internet yayınları da ele alındı

RTÜK, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın yapan 17 farklı kuruluşun URL'sini tespit ederek, ilgili yayıncılara 72 sat süre verdi.

Bu alanda yayın faaliyeti yürüten kuruluşların yasada belirtilen sürede lisans başvurusu yapmamaları halinde haklarında erişim engeli süreci başlatılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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