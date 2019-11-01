CHP'li Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü.

CHP'den aday gösterilen ve seçilen Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü. Konuya ilişkin Twitter'dan yapan Bildirici "RTÜK üyeliğimin hukuksuz biçimde düşürülmesiyle ilgili olarak saat 16.00'da İlhan Taşçı ile birlikte RTÜK binası önünde basın toplantısı yapacağız" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine CHP kontenjanından seçilen Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü. Kararı Twitter üzerinden duyuran Bildirici şunları kaydetti:

"RTÜK üyeliğimin hukuksuz biçimde düşürülmesiyle ilgili olarak saat 16.00’da İlhan Taşçı ile birlikte RTÜK binası önünde basın toplantısı yapacağız.

Hukuksuzluk galip geldi, RTÜK üyeliğimi düşürme kararı verdilerMuhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik kararı yargıya götüreceğim."

RTÜK'TEN FARUK BİLDİRİCİ AÇIKLAMASI

RTÜK'ten de karar ilişkin açıklama yapıldı. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, RTÜK'ün bugün yapılan toplantısında Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici'nin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde "üyelikten çekilmesi" durumu gündeme alınarak karara bağlandı.

Başkanlık makamının konuya ilişkin RTÜK'e sunduğu dilekçede, yasa ve yönetmeliklere aykırı 5 ayrı durumdan bahsedildi.

Dilekçede, Bildirici'nin hem siyasi hem de RTÜK'ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul'u, Üst Kurul üyeleri ile çalışanlarını hedef aldığı ifade edildi.

"ÜST KURUL ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILDI"

Dilekçeyi değerlendiren Üst Kurul, 12 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile Üst Kurul üyeliğine seçilen Bildirici'nin eylem ve açıklamaları dolayısıyla 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 38. maddesine göre Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayıldığını oy çokluğuyla karar altına aldı.

Üst Kurul'un 6112 Sayılı Kanun'un 34/1, 34/2, 35/2, 38/2-4, 40/5 maddeleriyle Anayasa'nın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesine dayandırdığı kararında, Faruk Bildirici'nin eylem ve söylemleri tek tek sıralandı.

"BİR PARTİ İLE MESAFE KOYMAMIŞ VE BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRMİŞTİR"

Karar metninde, Bildirici'nin 11 Eylül 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir siyasi partinin grup başkanvekiliyle basın toplantısı düzenlediği bilgisi de paylaşıldı. Kararın gerekçesinde, şunlar kaydedildi: "Faruk Bildirici, Üst Kurul üyeliğine seçildikten sonra 6112 sayılı Kanun’un 38. maddesine göre bir siyasi partiye üye olamayacağı gibi bağımsız ve tarafsızlığını da koruması gerekmektedir. Bu kanunun amir bir hükmüdür. Öyle ki Üst Kurul üyeleri TBMM'de bir siyasi parti tarafından aday gösterilmiş olmalarına rağmen yine kanuna göre 'seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz' hükmü ile daha seçim aşamasında bile siyasi partiler ile seçilecek adaylar arasında bir bağlantının bulunmaması gerektiği açıktır. Bu açık düzenlemelere rağmen Bildirici'nin bir siyasi partinin grup başkanvekiliyle basın açıklaması yapmış ve siyasi olarak bir parti ile arasına koyması gereken mesafeyi koyamamış ve bağımsızlığını yitirmiştir."

NE OLMUŞTU?

​RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 3 yerde birden görev aldığı ve bunlardan aldığı maaşın toplamının 60 bin TL olduğu iddiasıyla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Şahin "Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık. Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir, maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim" ifadelerini kullanmıştı.