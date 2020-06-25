  • BIST 114.817
  • Altın 389,034
  • Dolar 6,8517
  • Euro 7,6950
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

RTÜK, yayıncıların gönderecekleri iki evrak için 3 ay erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncıların Üst Kurula iletme yükümlülüğü bulunduğu "yeminli mali müşavir raporu" ile "bilanço ve gelir tablosu" gönderme süresini 30 Eylül 2020 tarihine erteledi.
RTÜK, yayıncıların gönderecekleri iki evrak için 3 ay erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen Üst Kurul, pandemi sürecinin uzamasıyla radyo ve televizyon kuruluşları için yeni bir kolaylık daha sağladı. 

Üst Kurul, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla yayıncıların kurula iletmek zorunda oldukları iki evrakın gönderilme süresini 3 ay erteledi.

Buna göre, medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim gelirlerinin ve Üst Kurul paylarının kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde beyan edilip edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla düzenlenen "yeminli mali müşavir raporu" ile "bilanço ve gelir tablosu" gönderim süresi sadece 2020 yılı için geçerli olmak üzere 30 Eylül 2020 tarihine uzatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek25 Haziran 2020 Perşembe 11:15
  • Bakanlığın yüz yüze aile danışmanlık hizmeti yeniden başlıyor25 Haziran 2020 Perşembe 11:03
  • Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı25 Haziran 2020 Perşembe 10:55
  • Karargahın yoğun mesaisi25 Haziran 2020 Perşembe 10:49
  • MHP belediye başkanını listesinden düşürdü!25 Haziran 2020 Perşembe 10:38
  • Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor25 Haziran 2020 Perşembe 10:25
  • Sözcü Aksoy: AB ve Yunanistan'ı sığınmacı haklarına saygıya davet ediyoruz25 Haziran 2020 Perşembe 10:15
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazı kıldırdı25 Haziran 2020 Perşembe 10:06
  • Türkiye arabuluculuk ve tahkimde önemli mesafe aldı25 Haziran 2020 Perşembe 10:06
  • MSB: Komandolar bomba yüklü kamyoneti vurarak durdurdu, büyük bir facia önlendi25 Haziran 2020 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti