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RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "AB'den 3,6 milyon avro fon alınacağı" iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu projenin de AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını bildirdi.
RTÜK'ten 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK'ün, AB'den 3,6 milyon avro fon alacağı ortaya çıktı" ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde haberler yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulanan açıklamada, "AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır. Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkur projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dahil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.

Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması, en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."

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