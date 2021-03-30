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RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, lisans süresi bitimine en az 2 ay kala Üst Kurula müracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmaları gerektiğini belirtti.
RTÜK'ten 'lisans yenileme süresi' hatırlatması

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara lisans yenileme süresine ilişkin hatırlatmada bulundu. Uslu, yayın lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, lisans süresi bitimine en az 2 ay kala Üst Kurula müracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmaları gerektiğini kaydetti. Uslu, şöyle dedi:

"Süresi sona erecek olan ve lisansının devam etmesini isteyen kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yapılan denetimle tespit edilmesi ve talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca 10 yıl süre ile yenilenir. Yenilenen lisans için mevzuat çerçevesinde belirlenen ücret ödenir. Her bir yayın tekniğine ilişkin olarak verilen lisansların her biri için lisans ücreti alınır. Yani örneğin 'SD' ve 'HD' iki teknikte yayın yapmak isteyen kuruluşlar iki ayrı lisans talebinde bulunmak zorundadır. Halihazırda mevcut bir lisansa sahip olup, 10 yıllık lisans süresi dolacak olan kuruluşlarımızın lisans sürelerinin bitiminden en geç iki ay öncesine kadar yenileme talebinde bulunmaması halinde lisansları süre bitiminde bitecektir. Medya hizmet sağlayıcılarımızın mağdur olmaması için ilgili Daire Başkanlığımız tarafından lisans bitimine 6 ay süre kalanlara yazılı bildirimde de bulunulmaya başlanmıştır."

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