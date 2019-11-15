  • BIST 104.678
  • Altın 271,230
  • Dolar 5,7475
  • Euro 6,3409
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

RTÜK'ten son dakika 'siyanür' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, siyanür kaynaklı intihar haberlerine ilişkin, "Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.
RTÜK'ten son dakika 'siyanür' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da bir evde biri çocuk 3 kişinin kimyasal madde ile intihar etmesi ile ilgili Twitter'dan açıklama bulundu.

Şahin, "Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.

Şahin, daha önce de İstanbul ve Antalya'da yaşanan benzer olaylar sonrası uyarıda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 ilde büyük operasyon: 121 gözaltı kararı15 Kasım 2019 Cuma 09:22
  • Putin'den kritik açıklama: Türkiye ile anlaştık15 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz15 Kasım 2019 Cuma 08:30
  • Göreve başladı15 Kasım 2019 Cuma 01:38
  • Cami inşaatı çöktü15 Kasım 2019 Cuma 01:37
  • Ankara'da feci kaza!15 Kasım 2019 Cuma 01:31
  • Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün artık suyu yok15 Kasım 2019 Cuma 01:28
  • Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet15 Kasım 2019 Cuma 01:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç sonu değerlendirmeler yaptı15 Kasım 2019 Cuma 01:24
  • HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri patlayıcılarda çıktı15 Kasım 2019 Cuma 01:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti