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RTÜK'ten tam kapanmada 'pandemi haberleri' uyarısı

RTÜK 17 Mayıs'a kadar sürece tam kapanma döneminde radyo ve televizyonların takip edilme oranlarının artacağına dikkat çekilerek, özellikle pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin önemli olduğu vurgulandı. 
RTÜK'ten tam kapanmada 'pandemi haberleri' uyarısı

RTÜK, 'Kamuoyunun ve yayıncıların dikkatine' başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada pandemi tedbirleri çerçevesinde alınan karar gereği 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanma dönemine girildiği, evde kalınacak bu günlerde radyo ve televizyonların takip edilme oranlarının artacağına dikkat çekildi. Aile fertlerinin tamamının ekran başında aynı anda bulunabileceği bilinciyle yayınların hassasiyetle hayata geçirilmesinin çok önemli olduğu, özellikle pandemiye ilişkin haberlerin hazırlanmasında azami titizlik gösterilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

1 yılı aşkın süredir gündemin ilk sırasına oturan koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin tam kapanma döneminde daha detaylı ve sıklıkla izleneceğine işaret edierek, "Pandemi sürecinin başında RTÜK Başkanlığı olarak koronavirüs yayınlarında medya kuruluşlarının dikkat etmesi gereken ilkeleri sıralayarak yayın kuruluşlarımızın üst düzey yöneticileriyle çevrimiçi olarak önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Halkımızın talep ve beklentilerini ilettiğimiz, bazı uyarılarımızı yaptığımız görüşme sonrasında yayıncılarımız da kendilerine düşen kamusal sorumluluğu yerine getirdiler. Bu vesileyle aziz milletimizin doğru bilgilendirilmesi ve hoşça vakit geçirmesi adına yaptıkları hizmetlerden dolayı bütün yayın kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.  

Ancak, son dönemde koronavirüsle, alınan tedbirlerle özellikle de Covid-19 aşılarıyla ilgili haberlerin veriliş şekilleriyle ilgili bazı yanlışların ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şu hatırlatmalar yapıldı;

- Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, reklam içeriklerinin de aynı hassasiyetle belirlenmesi,

- Sorumlu yayıncılık anlayışı benimsenerek kamuoyunu bilinçlendirmeye odaklanılması, sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması,  

- Çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması,

- İnsan hayatını doğrudan etkileyebilecek olan sağlık haberlerine ilişkin yayın içerikleri oluşturulurken görüşlerine başvurulacak doktor ya da referans kişilerin bilimsel yetkinliğinin öncelikli koşul olarak değerlendirilmesi, konunun uzmanı olmayan tarafların yer aldığı tartışmaların yayınlanmasından hassasiyetle kaçınılması,

- Medya yöneticilerinin özellikle izleyiciler arasında çocukların da bulunduğunu unutmaması ve yayın içeriklerini planlarken bu gerçekliğe azami ölçüde özen göstermesi,

- Daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması,

- Dışarı çıkmayan vatandaşlarımızın fiziksel hareketlilikten uzak kalacağı göz önünde bulundurularak onları evlerinde spor yapmaya teşvik edecek yayınların artırılması,

- Yanıltıcı etkisinin olabileceği riskine karşı koronavirüs aşılarına ilişkin haberlerin yeterli araştırma yapılarak aktarılması vatandaşlarımızın sağlığı için son derece önemlidir.

Kaynak: Haber Kaynağı
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