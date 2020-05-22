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RTÜK'ten Ülke TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ülke TV'ye, Sevda Noyan'ın canlı yayındaki ifadeleri dolayısıyla 3 kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK'ten Ülke TV'ye ceza

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul bugünkü toplantısında, Noyan'ın kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözleri nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu görüştü. 

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak hakkın, hukuka aykırı nitelik oluşturmadan kullanılması gerektiği belirtildi. 

Yayın kuruluşlarının görevlerinden birinin de halkı bilgilendirmek olduğuna işaret edilen raporda, "Bu kuruluşların, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Raporda 15 Temmuz vurgusu
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinilen raporda, 251 kişinin şehit olduğu, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz gecesi örgüt mensuplarının, dünyaya terörün yeni bir şeklini gösterdiği belirtildi.

RTÜK raporunda şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi, sosyolojik analizini yapmak, sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir."

"İfade özgürlüğünü aştı"
Televizyon yönetimi ve program sunucusunun, Sevda Noyan'ın bahse konu ifadelerini tasvip etmediklerini açıkladıkları ve kamuoyundan özür diledikleri hatırlatılan raporda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan RTÜK, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

Yayının, 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

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