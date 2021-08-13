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RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de yangınlar dolayısıyla mağdur olan yerel yayıncı kuruluşların RTÜK payı ödemelerini 3 ay erteledi.
RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, RTÜK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerindeki yayıncıların durumlarını görüştü.

Kurul, oy birliğiyle bu illerdeki medya hizmet sağlayıcı kuruluşların "Üst Kurul Payı" ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi kararı aldı.

Buna göre, Kurul, 2021 Mayıs ayında elde edilip, 2021 Haziran ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ağustos 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihini 20 Kasım 2021'e, 2021 Haziran ayında elde edilip, 2021 Temmuz ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Eylül 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihini 20 Aralık 2021'e ve 2021 Temmuz ayında elde edilip 2021 Ağustos ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ekim 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihini ise 20 Ocak 2022'e erteledi.

"Bilinçli habercilik yapan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum"
Kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul olarak, tüm medyanın yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, halkın haber alma ihtiyacını karşılayan yayıncı kuruluşların özverili çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Ülkenin çeşitli noktalarında baş gösteren yangın felaketi nedeniyle RTÜK olarak, yayıncıların yanında yer almaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yöre halkımız yüce gönüllülüğünü ve vefakar tutumunu göstererek resmi görevlilerle birlikte canı gönülden yangınlara müdahale etmiştir. Halkımız ve devlet çalışanlarımız sadece ormanları kurtarmayı kendilerine görev bilmemiş orman içinde yaşayan tüm canlıları, kendi hayatlarını da tehlikeye atarak, kurtarma görevini fedakarca üstlenmişlerdir. Biz de RTÜK olarak fedakarca çalışıp en doğru haberi ve bilgilendirmeyi sumaya çalışan yerel televizyon ve radyo yayıncıların arkasında duruyor bilinçli yayıncılığı desteklemeyi sürdürüyoruz. Kriz dönemi haberciliğinde medyamızın her zamankinden daha titiz ve dikkatli davranması gerektiğini biliyoruz. Bunu örnek olaylarla da müşahede ettik. Bu vesile ile ulusal ya da yerel fark etmez, halkımızı doğru bilgilendirmek adına bilinçli habercilik yapan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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