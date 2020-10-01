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RTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
RTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine göre yasanın belirlediği müeyyidelerin uygulandığını bildirdi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, TBMM'de millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'da görev ve yetkileri gösterilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, tüm medya hizmet sağlayıcılarına eşit mesafede yaklaşarak düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.

RTÜK'ün bugün yapılan son toplantısında Üst Kurul uzmanlarınca hazırlanan raporların değerlendirildiği ve yasa ihlali yapan yayıncılara yaptırımlar uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara ayrım yapmaksızın adil bir yaklaşım sergilemekte, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yapmaktadır. Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. RTÜK, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine göre yasanın belirlediği müeyyideleri uygulamaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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