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Ruanda ve Zambiya Keçiören’de yeşillendi 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ve Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chillengi ile birlikte Kartaltepe Ruanda Büyükelçiliği Hatıra Ormanı’ndaki Ağaç Dikme Töreni’ne katıldı. 
Ruanda ve Zambiya Keçiören’de yeşillendi 

Başkan Altınok, “Ülkemizin ve dünyamızın yeşil bir geleceğe yürümesi için gerçekleştirdiğimiz Ağaç Dikme Törenimizi Ruanda ve Zambiya Ankara Büyükelçilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinliğimiz inşallah dünya barışına ve kardeşliğine vesile olur” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Ruanda Büyükelçiliğine tahsis edilen Kartaltepe’deki hatıra ormanında gerçekleştirilen Ağaç Dikme Töreni’nde, doğayı koruma ve ağaçlandırma seferberliğine yönelik sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasına dikkat çekildi. Törende ağaç diken gönüllülere hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Keçiören’in 10 yıla kadar Türkiye’de ilk sıralarda yer alacağını kaydetti.

ÇEVREMİZİ, DOĞAMIZI VE AĞAÇLARIMIZI KORUMALIYIZ 

Başkan Altınok, yeşil bir dünyaya vurgusu yaptığı Ağaç Dikme Töreni’ndeki konuşmasında şunları ifade etti:
“Güzel bir hizmet için, Ankara'mızı ve Keçiören'imizi yeşillendirmek için Kartaltepe'deki Ruanda Büyükelçiliği Hatıra Ormanı'nda düzenlediğimiz ağaç dikim törenimizde bizlere eşlik eden Ruanda Ankara Büyükelçisi Sayın Williams Nkurunziza’ya, Zambiya Ankara Büyükelçisi Sayın Joseph Chillengi’ye, büyükelçilik çalışanlarına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın büyükelçilerimiz tarafından ülkemizin ve dünyamızın yeşillenmesine verilen bu katkıyı oldukça anlamlı buluyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Bu bakımdan sadece kendimiz için değil herkes adına sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz.  Tüm insanlığa karşı sorumluluklarımızı da layıkıyla yerine getirmeliyiz.  Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız.”

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NKURUNZİZA: RUANDA’NIN GELENEKLERİNİ KEÇİÖREN’DE YAŞATTIK

Ağaç Dikme Töreni’nin düzenlenmesine verdiği desteklerden dolayı Başkan Turgut Altınok’a teşekkür eden Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, “Dünyanın geleceğine katkı sunmak için çalışanlarımızla birlikte ağaç dikmeye geldik. Ruanda’nın geleneklerini yaşatmak adına Keçiören Belediyesi tarafından Büyükelçiliğimize verilen bu orman alanı için Başkanımız Turgut Altınok’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de, Ruanda’nın kendine özgü geleneklerini yaşatabiliyor olmamız bizim Türkiye’ye olan sevgimizi ve bağlılığımızı daha da artırıyor” diye konuştu. 

60 ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Keçiören Belediyesi ile Ruanda Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Kartaltepe Ruanda Büyükelçiliği Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilen Ağaç Dikme Töreni’nde 10 batı ladin, 5 mavi ladin, 30 sedir ve 15 de mavi servi olmak üzere toplamda 60 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. 

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