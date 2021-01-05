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Ruh sağlığı uzmanları dizilerdeki psikologları yetersiz buluyor

Yaklaşık 800 ruh sağlığı uzmanının katkı sağladığı araştırmada, son günlerde popüler olan psikolojik temalı dizilerin ruh sağlığı branşlarıyla ilgili algıyı nasıl etkilediğine yönelik önemli bulgular elde edildi.
Ruh sağlığı uzmanları dizilerdeki psikologları yetersiz buluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Bal ile Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül tarafından "Psikoloji dizileri, psikologlar ve terapi ile ilgili meslek algısına" ilişkin yapılan araştırmanın ön sonuçlarında önemli bulgular elde edildi.

Ruh Sağlığı Derneğinden yapılan açıklamaya göre araştırma, son günlerde popüler olan psikolojik temalı dizilerin ruh sağlığı branşlarıyla ilgili algıyı nasıl etkilediğini incelemek amacıyla yapıldı.

"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNsvWequOIt1MGTRtyQbzAFMSKu_nUlYpn_f69zGMfNn32JQ/viewform" linki üzerinden araştırmaya katılan psikologların, dizilerin toplum ruh sağlığına olumlu katkısı olması beklenirken böyle bir durum yaşanmadığının bulgulandığı tespit edildi. Araştırmaya katılan yaklaşık 800 ruh sağlığı uzmanının psikoloji dizilerinden şikayetçi olduğu, “dizi psikologlarını” yetersiz bulduğu belirlendi.

Medyada artan psikoloji içerikli yapımlarla ilgili psikologların görüşlerinin alındığı, bu yapımları seyreden izleyicilerin terapi alma davranışlarındaki değişimlerin sorgulandığı ve terapi süreçlerindeki değişimlerin incelendiği bu araştırmada ruh sağlığı uzmanları, dizileri tüm yönleriyle değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, ​​​​​​"Dizilerdeki yanlış uygulamaların hem meslektaşlarımızı hem de danışanlarımızı olumsuz etkilediğini bulguladık. Tüm tarafların, bu konuları dikkatlice işlemesi gerekiyor." dedi.

Akgül, tüm tarafların bu konuları dikkatlice işlemesi gerektiğini belirterek, "Ruh Sağlığı Derneği’nin ülkemize kazandırdığı psikoterapi video veri tabanında; dünyaca meşhur terapi kuramlarının duayenleri, kurucuları ve yaşayan en önemli temsilcilerinin psikoterapi seanslarına ait gerçek vakaların terapi videolarının yer aldığı platformda psikologlar gerçek terapiyi izleyebiliyorlar, üniversitede aldıkları teorik bilgileri pekiştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Psikolojik diziler, etik ilkeleri popüler konulara kurban etmesin
Araştırmada görüşlerine başvurulan ruh sağlığı uzmanları ise psikolojik dizilerinin varlığının toplum ruh sağlığının güçlendirilmesi açısından önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. Uzmanlar, psikoloji dizilerinin varlığından memnun olmakla beraber sadece etik ilkelerin popüler unsurlara kurban edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmaya ilişkin diğer sonuçlara "https://ruhsagligidernegi.org/psikologlar-psikoloji-dizilerini-degerlendirdi/" linkinden ulaşılıyor. 

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