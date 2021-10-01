RUH VE İNSAN   

Ruh insanın vücudunda var olan ve Allah’ın istediği zaman bunu bizden zamanı geldiğinde Allah (C.C) ruhumuzu alır. Ruhun bize Allah tarafından verilmiştir bizde buna inandık ve iman ettik, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ruh konusu ile ilgili birçok soru sorulmuştur. Onun büyük sahabelerinden Abdullah B. Mesud anlatmaktadır. Sıcak bir Medine gününde Allah Resulü ile yola çıktık Hz Peygamber bir ara yorgunluğundan bir hurma dalına yaslanmıştır, derken yanımızdan bir grup Yahudi geçti onlardan bazısı ona ruhtan sorun demiştir ve kalkıp Peygamber Efendimizin yanına vardılar Ya Ebal Kasım bize ruhun ne olduğunu söyle dediler Resulullah bu soru üzerine biraz bekledi sustu çünkü bu hususta kendisine herhangi bir ayet inmemişti, o esnada Allah Resulünün yanında bulunan İbn Mesud ona vahiy gelmekte olduğunu düşünerek geriye çekildi, nihayet vahiy geldi Nebi S.A.V sana ruhu soruyorlar deki ruh rabbinin emrindendir ve size bu konuda verilen bilgi pek azdır. İsra Suresi 85 Ayeti ve bu soruyu sormalarının sebebi Hz Peygamber Efendimizi zor duruma düşürmek için yaparlar ancak ayetin nazil olması ile beraber bu sorunun cevabı aydınlanmış olur.

Biz insan oğlunda bu konuda pek fazla bilgi sahibi olmaması bu nedenlidir. Ancak Kuranı Kerimde Cenabı Allah tarafından bize bildirileni bizler öğreniriz ruhun geçmişi kadar hatta geleceği yani bedenin ölümünden sonraki durumu İslam bilginlerinin zihnini epeyce meşgul etmiştir. Ruh insan bedenine hayat veren ilahi nefes olarak düşünülürse ölüm de ruhun yine Allah’ın emri ile kabz olunması anlamına gelinecektir. Ölümden sonra iyi yaşayan insan ve kötü yaşayan insan arasında farklar olacaktır. Melekler ölüm döşeğinde olan insanların yanına gelirler. Ölen kişi eğer iyi birisi ise melekler ona ey güzel bendeki ruh övgüyü hak ederek cesetten ayrıl ve öfkeli olmayan rabbinin rahmet ve merhameti ile mutlu ol derler. Ruh bedenden çıkıncaya kadar böyle olur, sonra o ruh göğe yükseltilir ve gök kapısı ona açık olur. Bu iyi ruhlar için, kötü ruhlar içinde tam aksine olur. Ey pis cesette olan pis ruh çık ordan yerilmiş olarak ve kaynar su cehennem halkının irini ve bunların misli çeşitli başka azap ile müjdelen der. Çünkü göğün kapıları kesinlikle ona açılmayacaktır.

Allah Resulünün ölüm sonrasına ilişkin iyi ve kötü arasındaki bu fark geniş ve sınırsız gökyüzü ile daracık bir kabir arasındaki fark gibidir. Kabrin kişi için ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olabileceğini bildirmiştir. Bizlerde iyi birer insan olabilmemiz için kendimizi ruhumuzu ve bedenimizi iyi ameller yapmak için çaba göstermeliyiz. Cennete açılan kapılarda güzel müminlerden olabilmek dileği ile.