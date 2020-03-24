Ruhani: İran'da ölüm oranları düşmeye başladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 3 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklarken, hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisi dışındaki tüm yetkililerin koruyucu maskeyle katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, son günlerde Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

"KORONAVİRÜS BİR KİŞİ ÖKSÜRMEYEBİLİR AMA..."

Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani "Koronavirüs taşıyan bir kişi öksürmeyebilir ve ateşi de olmayabilir ancak gerekli iki metrelik sağlık mesafesine riayet edelim." dedi.

Ülke genelindeki kısıtlamaların uzatıldığını açıklayan Ruhani, market, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını hatırlatarak, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, daha önce 1 Nisan'a kadar durdurduğumuz tüm işler için tatil süresini 3 Nisan'a kadar uzattı." dedi.

"MEMURLARIN ÜÇTE BİRİ İŞE GİTSİN"

Devlet memurlarının da 3 Nisan'a kadar dönüşümlü olarak çalışmasını isteyen Ruhani, "Bu süreçten çıkabilmemiz için memurların üçte biri işe gitsin. Üçte ikisi ise izinli sayılsın." ifadelerini kullandı.

Ruhani, tedbirler kapsamında geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakılan kişilerin izin süresinin de 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükselmişti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de Nevruz Bayramı tatilinin sonrasına, 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 1 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.



İTALYA YİNE LİSTE BAŞI!

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

İSPANYA, İRAN'I GEÇTİ

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.