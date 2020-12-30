  • BIST 1.476
  • Altın 443,321
  • Dolar 7,3365
  • Euro 9,0057
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Ruhani'den Trump'a "Kasım Süleymani" tehdidi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümüne kısa süre kala, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı “Komutanımızın elini kestiniz, biz de sizin bacağınızı bölgeden keseceğiz" dedi
Ruhani'den Trump'a "Kasım Süleymani" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi talimatı verdiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının yıldönümü yaklaşırken iki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yılın son bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sert mesajlar gönderdi. “Komutanımızın elini kestiniz, sizin de bacağınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz" diyen Ruhani," Milletimiz bir hak olarak sevdiklerinin kanının intikamını alana kadar pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

TRUMP'A VAHŞİ KATİL BENZETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymani’ye yapılan suikastın ana sorumlusu olduğunu söyleyen Ruhani, Trump’ı için “ vahşi katil”  benzetmesinde bulundu. Trump'ı sert sert sözlerle eleştiren Ruhani, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 

"Birkaç gün içinde bu vahşi ve deli katilin yönetimi sona ererek tarihin çöplüğüne gidecek. Bundan çok mutluyuz. Amerikan halkı onun liyakatsiz olduğunu anladı ve rakibini iktidara getirdi. Bölge halkı için Trump sonrası durum daha iyi olacak."

Öte yandan, İranlı general Kasım Süleymani,3 Ocak 2020’de ABD Bağdat Havalimanına yakınında ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu toplanıyor30 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
  • Ruhani'den Trump'a "Kasım Süleymani" tehdidi30 Aralık 2020 Çarşamba 13:35
  • Rusya'dan flaş karar30 Aralık 2020 Çarşamba 13:34
  • Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:21
  • Antalya'da afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
  • İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı: Yabancı turistlere de yasaklandı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:06
  • Bakan duyurdu: Başvurusu süresi bir ay uzatıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:00
  • Türkiye, 2020 yılında dış politika hamleleriyle Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi30 Aralık 2020 Çarşamba 11:56
  • Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi30 Aralık 2020 Çarşamba 11:55
  • YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye30 Aralık 2020 Çarşamba 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti