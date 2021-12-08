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Ruhsatı 2.5 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı

TAKSİM'de yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimi sırasında, yolcu taşıma ruhsatı 2.5 ay önce iptal edilmesine rağmen çalıştığı tespit edilen taksi trafikten men edildi.
Ruhsatı 2.5 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı


İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Taksim'de oluşturulan denetim noktasında, durdurulan araçlar polis tarafından didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. 

Denetim sırasında durdurulan bir taksinin, yolcu taşıma ruhsatının 2.5 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edildiği tespit edildi. Ruhsatı iptal edilmesine rağmen yolcu taşıyan sürücüye bin 339 lira ceza kesilirken, taksi ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. 

İsmini vermek istemeyen taksi sürücüsü, ruhsatın iptal edildiğinden haberinin olmadığını iddia ederek "Benimle alakalı bir durum değil, diğer şoför arkadaşla ilgili bir durum. Biz de ansızın karşılaştık. Herhalde sistemsel bir durum oldu, o nedenle gözükmedi. 20 gün oldu ben bu aracı aldım. Ehliyetimle, şoförlüğümle ya da benim hizmetimle alakalı bir problem yok. Geçmişten olduğu için bende şu an şaşırdım yani" dedi.

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