Rum kesiminden skandal Türkiye kararı: Tutuklayın

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz açıklarında hidrokarbon arayan Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisindeki mürettebat hakkında tutuklama emri çıkarıldığını resmi olarak duyurdu.

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

GEREKÇELERİ SINIR İHLALİ

AB üyesi Kıbrıs Rum tarafından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Tutuklama emirlerinin çıkarıldığını teyit edebilirim" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, hakkında tutuklama emri çıkarılan kişi sayısının, çift haneli olduğunu belirtti. Yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, tutuklama emri çıkarılmasına gerekçe olarak sınır ihlali gösterildi.

TÜRKİYE: "GEREKEN CEVAP VERİLİR"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rum kesiminin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberler üzerine 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır" denilmişti.

"ULUSLAR ARASI HUKUKA UYMAZ"

Aksoy, Rum kesiminin, "uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar almasının" uluslararası hukukla da bağdaşmadığını belirtmişti. Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE