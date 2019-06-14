  • BIST 90.501
  • Altın 255,275
  • Dolar 5,8574
  • Euro 6,6057
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
SON DAKİKAMSÜ tercih sonuçları açıklandı
»

Rum kesiminden skandal Türkiye kararı: Tutuklayın

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz açıklarında hidrokarbon arayan Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisindeki mürettebat hakkında tutuklama emri çıkarıldığını resmi olarak duyurdu.
Rum kesiminden skandal Türkiye kararı: Tutuklayın

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

GEREKÇELERİ SINIR İHLALİ

AB üyesi Kıbrıs Rum tarafından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Tutuklama emirlerinin çıkarıldığını teyit edebilirim" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, hakkında tutuklama emri çıkarılan kişi sayısının, çift haneli olduğunu belirtti. Yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, tutuklama emri çıkarılmasına gerekçe olarak sınır ihlali gösterildi.

TÜRKİYE: "GEREKEN CEVAP VERİLİR"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rum kesiminin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberler üzerine 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır" denilmişti.

"ULUSLAR ARASI HUKUKA UYMAZ"

Aksoy, Rum kesiminin, "uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar almasının" uluslararası hukukla da bağdaşmadığını belirtmişti. Türkiye'ye ait Fatih sondaj gemisi ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika açıklaması: Yeni askerlik sisteminde revizeler var!13 Haziran 2019 Perşembe 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi13 Haziran 2019 Perşembe 14:59
  • Erdoğan paylaştı: İşte yeni sistemin detayları13 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  • Alperen ders olmadı!13 Haziran 2019 Perşembe 13:37
  • Muhalifler 4 noktayı ele geçirdi13 Haziran 2019 Perşembe 13:36
  • Dünyaya resti çekti: Türkiye'ye gelecekler, kimse ültimatom veremez13 Haziran 2019 Perşembe 13:04
  • Binali Yıldırım müjdeyi verdi: 23 Haziran sonrası...13 Haziran 2019 Perşembe 13:02
  • MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
  • Antalya'da özel bir hastanede patlama13 Haziran 2019 Perşembe 11:49
  • Sel, Çin'i yıkıp geçti13 Haziran 2019 Perşembe 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti