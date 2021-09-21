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Rum yönetimi, Türk SİHA'larına karşı Fransız füzesi alacak

Güney Kıbrıs Yönetimi, Türkiye'nin Ada'daki varlığına karşı silahlanmaya gidiyor. Türk SİHA'larına karşı koymayı hedefleyen Rum Ordusu, Fransa'dan düşük menzilli omuzdan da atılabilen Mistral füzelerini sipariş etti.
Rum yönetimi, Türk SİHA'larına karşı Fransız füzesi alacak

Kıbrıs Rum ordusu, KKTC'de üslenen Türk SİHA'larına karşı Fransa'dan omuzdan da atılabilen kısa menzilli Mistral füzeleri siparişi verdi.

FÜZENİN MENZİLİ YETMİYOR

Simerini gazetesi, Mistral füzelerinin 8 kilometre menzili olduğunu, Türk SİHA'larının daha yüksek irtifalarda uçtuğunu, alçaktan uçmaları halinde menzile gireceğini belirtti.

Rumların elinde 40 kilometre menzilli BUK hava savunma sistemleri de bulunuyor.

Rumlar geçen yıl Fransa'ya 2023'te teslim edilmek üzere Exocet gemisavar füzeleri de sipariş verdi.

MEVCUT SİLAHLAR DÖKÜLÜYOR

Ellerindeki silah sistemlerinin çoğu bakımsızlık ve yedek parça sorunu nedeniyle çalışamaz halde bulunan Rum ordusu, Sırbistan'dan çoklu roketatar ve 155'lik NORA tipi topçu bataryaları almayı da planlıyor.

Eski Rus Mi-35P tipi helikopterler yerine ise, Fransa ve İtalya'dan yeni helikopterler almak istiyor.

Sovyetler Birliği döneminden kalan T-80 tipi tanklarını yenileme çalışmaları devam ediyor.

Rum ordusu, Türk donanmasına karşı deniz gerilla savaşı yapabilecek küçük cep denizaltıları ile İHA'ları da silahlanma programlarına ekledi.

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