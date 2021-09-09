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Rum’da Türkiye hezeyanı: ‘Atatürk’lü sayfayı yırtın’ genelgesi

Rum Eğitim Bakanlığı önce orta eğitim öğretmenlerinden, bir kitaptaki Atatürk ile ilgili bölümün öğrencilere dağıtılmadan yırtılması talimatı içeren genelge gönderdi, ardından kitabı toplatma kararı aldı.
Rum’da Türkiye hezeyanı: ‘Atatürk’lü sayfayı yırtın’ genelgesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, “Oxford Discover Futures 3 Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36’ncı sayfasını “yırtmaları” yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

TÜRKİYE’DEN KINAMA
Öğretmenlere “acil” koduyla gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, “Türkiye’nin en büyük kahramanı” başlığı altında Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada talimatın Rum yönetiminin “çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi” ortaya koyduğu kaydedildi. GKRY’nin tavrının kınandığı açıklamada, son eylemin “Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını” gösterdiği belirtildi.

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TOPLATMA KARARI VERDİLER

Dün gün boyu tartışmaların devam etmesinin ardından, Rum Eğitim Bakanlığı akşam saatlerinde kitabın toplatılmasına karar verdi. Bakanlık, yazılı açıklamasında, kitabın “uygunsuz” değerlendirildiğini ve toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı. Bakanlık, genelgeyi, kitabın Atatürk ile ilgili bilgi içerdiğinin “henüz dün saptanması” gerekçesi ile savundu.

Ersin Tatar’dan kınama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde öğretmenlere gönderilen “kitabın Atatürk sayfasını yırtın” genelgesine tepki göstererek, “Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk’ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum.” dedi. Tatar, tarih kitapları meselesiyle ilgili konunun 2004’teki Annan Planı öncesine kadar gittiğini söyledi.

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