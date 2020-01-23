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Rumlarda panik sürüyor: 'Bilgiler Türkiye'nin elinde'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Rumların sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan 8’inci parselde sondaj çalışmalarına başlaması ülkede paniğe neden oldu.
Rumlarda panik sürüyor: 'Bilgiler Türkiye'nin elinde'

Türkiye'nin Yavuz Sondaj Gemisi'ni 8'inci parsele göndermesi sonrasında Rum tarafı alarma geçti. Rum yönetimi, Yavuz'un seyir durumunu dakika dakika izledi. Yavuz gemisi, Rumların sondaj çalışmaları için belirlediği 8'inci parsele giriş yaptı. Rum medyası, bu olayı, 'Çevrildik' başlığıyla servis etti.

'BİLGİLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE'

Bunun üzerine Rum tarafında, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin eline nasıl geçtiği yönde araştırma başlatıldı. Tartışmalar üzerine Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin elinde olduğunu açıkladı. Kusios, "Türkiye’nin 8’inci parsele ilişkin araştırmaları bir şekilde elde ettiğine dair bilgilere sahip olduklarını" söyledi. Rum Sözcü, "Türkiye, bir şekilde çalışmaları elde etmişler" dedi.

TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURMUYOR

Ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, "Önemli olan ve bizi rahatsız eden, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izin verdiği bir parsele gidip sondaj yapması ve bu tutumu durduracak kimsenin olmamasıdır" diye konuştu. Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM da, Rum hükümetini derhal kendilerine bilgi vermeye çağırdı.

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