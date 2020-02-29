Rus ajansı Sputnik, Hatay'a ''çalıntı şehir'' dedi

Rus medya kuruluşu Sputnik, bugün paylaştığı bir yazıda Hatay için "çalıntı şehir" ifadesini kullandı. Paylaşıma Türk kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterildi.

Türkiye ile Rusya arasında gerginlik son günlerde artmaya devam ediyor. Son olarak İdlib'de 34 şehit verdiğimiz olay sonrasında Rusya'ya karşı bir tepki doğdu.

Ruslar da aynı şekilde Türkiye'ye karşı bir algı operasyonuna giriştiler. Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Ruslar, haber ajansları ile de bir operasyona başladılar.

HATAY'A "ÇALINTI ŞEHİR" DEDİLER

Rus medya kuruluşu Sputnik, bugün sabah saatlerinde skandal bir yazı paylaştı. Yazıda Hatay için, "çalıntı şehir" ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan yazının detay kısımlarında Hatay'ın Suriye toprağı olduğuna yönelik küstah göndermeler yer aldı.



