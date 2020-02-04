  • BIST 119.243
  • Altın 302,544
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.
Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli şahıs, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu.

Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı ‘Maşa ve Koca Ayı’ isimli çizgi filmdeki ‘Maşa’ karakterinden esinlenerek yazdı.

Baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti.

SİBER POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden siber polisler, yasal işlem başlattı.

EDİTÖR DE SORGUYA ALINDI

Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba, gözaltına alındı. Bölge savcılığı babanın ‘insan ticareti’ suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu03 Şubat 2020 Pazartesi 16:41
  • Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi03 Şubat 2020 Pazartesi 16:40
  • Amatör kümenin 130 kiloluk golcüsü03 Şubat 2020 Pazartesi 11:44
  • Savaş siperlerine 'tarihi sit alanı' koruması03 Şubat 2020 Pazartesi 11:07
  • Maydanoz balı, ilgi görmeyince atlara yediriliyor03 Şubat 2020 Pazartesi 10:48
  • Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama03 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
  • İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek03 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
  • Sahipsiz Ankara03 Şubat 2020 Pazartesi 00:05
  • İz bırakanlar 803 Şubat 2020 Pazartesi 00:04
  • Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı02 Şubat 2020 Pazar 16:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti