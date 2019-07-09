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Rus basını duyurdu: S-400'ler yola çıktı

Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, pazar günü yüklendiği ve bugün Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden Türkiye'ye doğru kalkış yapacağı belirtiliyor.
Rus basını duyurdu: S-400'ler yola çıktı

Perşembe günü S-400'lerin güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alındığını bildirildi. Geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 itibari ile iki büyük uçağa lojistik taşıması yapılan S-400'lerin dün gece 21:00'da lojistik taşıması tamamladı. Rus askeri ve siyasi kaynaklar, uçakların Ankara'dan gelecek talimatla harekete hazır olacağını belirttiler. Tver üssünden havalandığı iddia edilen S-400'lerin bugün gelmesi planlanıyor.

S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.

RUS BASINI: PAZAR GECESİ UÇAKLARA YÜKLENDİ
Rus basınında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatının pazar gecesi başladığı iddia edildi. Rusya'da Yandex Haber bülteninde Avia.Pro havacılık haberleri sitesine dayanılarak 01.59'da geçilen haberde, "Bazı kaynakların teyit ettiğine göre, birkaç saat önce S-400 füze sistemlerinin askeri uçaklara yüklenmesine başlandı. Uçaklar Türkiye'ye sistemleri teslim edecek" denildi.

Haber "Rus S-400'leri Türkiye'ye yollanıyor" başlığı ile duyuruldu.

Yandex'in servise koyduğu bu haberde, füze bataryalarının bir askeri kargo uçağına yüklenme anı fotoğrafına da yer verildi. Ancak haber Rusya'nın diğer haber ajanslarında yer almadı.

Habere göre başlangıçta Türkiye'ye S-400'lerin deniz yolu ile gönderilmesi planlandı. Ancak daha sonra Rusya ordusuna bağlı askeri kargo uçaklarının kullanılmasına karar verildi.

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