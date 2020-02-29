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Rus basınına göre Türk askerini Rus uçakları vurdu

Rus basını, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini yazdı.
Rus basınına göre Türk askerini Rus uçakları vurdu

Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçik'in şehit olmasıyla sonuçlanan kalleş saldırıyla ilgili soru işaretleri henüz cevap bulmuş değil.

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan The Guardian, Türk askerine yönelik saldırıyı Rusların düzenlediğini iddia etti.

RUS MEDYASI SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İngilizlerin bu iddiasının ardından Rus basınında da benzer haberler yer aldı.

Ülke medyası, Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısına Rus savaş uçaklarının katıldığını yazdı.

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