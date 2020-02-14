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Rus Büyükelçi'nin skandal sözleri sonrası Türkiye'den açıklama!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a Türkiye ile ilgili sarf ettiği skandal sözler sonrası yoğun tepki alması nedeniyle Türk hükümetinin Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemleri aldı.
Rus Büyükelçi'nin skandal sözleri sonrası Türkiye'den açıklama!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yaptığı açıklamayla büyük tepki almasının ardından önlem alınıp alınmadığı sorusu karşısında Türk Dışişleri yetkilisi, "Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizdeki tüm konsolosluk binaları ile diplomatları ve aile bireylerinin güvenliği konusunda ilgili makamlarımızca gerekli tüm önlemler 7/24 esasına göre alınmaktadır. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkemizdeki temsilcilikleri veya görevli diplomatlarının güvenlikleriyle ilgili Bakanlığımıza iletilen her türlü ihbar ve talep ciddiyetle değerlendirilmekte ve ivedilikle ilgili makamlarımıza bildirilmektedir" ifadelerini kullandı. 

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konu ile ilgili, "Türk tarafının, hem Viyana Sözleşmesi hem de ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Rus Büyükelçi'nin (Aleksey Yerhov), buradaki Rus şirketlerinin çalışanlarından her birinin ve Türkiye’de bulunan Rus kurumlarının güvenliği sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok" dedi. 

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